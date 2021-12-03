Над Черным морем снова барражировали самолеты-разведчики США

Нынешним вечером российские летчики снова подняли в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS сухопутных войск США над Черным морем, - сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства сегодня над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели. Для их опознавания и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря, - добавили в Национальном центре управления обороной.