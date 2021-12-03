В Москве отметили юбилей Азербайджанского культурного центра

2 декабря в Москве в Библиотеке иностранной литературы состоялся творческий вечер "10 лет вместе", посвященный юбилею открытия Азербайджанского культурного центра. Также на вечере была презентована книга вице-президента Национальной Академии наук Азербайджана, доктора филологических наук, профессора Исы Габиббейли и доктора филологических наук, профессора Абузара Багирова «Азербайджан - жемчужина Турана» и выступила лауреат международных конкурсов, пианистка Саида Тагизаде.