Цифровой, или Как достичь экономического благополучия в отсутствие природных ресурсов

Мать пятерых детей, мусульманка Халима Якоб с 2017 года занимает пост президента Сингапура – города-государства, история которого насчитывает всего немногим более полувека. Ее называют "президентом в хиджабе", акцентируя внимание на вероисповедании, поскольку из всех конфессий Сингапура ислам по числу верующих занимает лишь третье место, уступая доминирующему буддизму и следующему за ним христианству. И кроме того, Якоб – первая женщина-президент за всю историю страны.

Во многом это стало возможным, благодаря укоренившейся в последние десятилетия в Сингапуре толерантности. Уважение к другим культурам у нынешнего поколения сингапурцев - в крови. Здесь живут китайцы, малайцы, филиппинцы, индийцы, а также множество людей разных национальностей, приехавших из других стран мира, чтобы найти свое место в городе-государстве, свершившем экономическое чудо.

Среди составляющих этого чуда эксперты отмечают сочетание системы национальных и социальных компромиссов с сильной государственной властью, что позволило стране выйти на передовые позиции в мировой экономике и обеспечить высокий уровень жизни для граждан. Реформы, проведенные основателем государства и первым премьер-министром Ли Куан Ю были нацелены на инвестиции в физический капитал (в жилье и инфраструктуру), в человеческий капитал (повышение уровня образования для создания одинаковых возможностей для всех слоев населения), повышение производительности труда.

Теперь Сингапур, сумевший достичь экономического благополучия, несмотря на отсутствие природных ресурсов — мощнейшая экономическая держава и самый важный портово-транспортный узел Азии. Город-государство стабильно входит в число лидирующих экономик мира по уровню ВВП на душу населения.

Столпы сингапурской экономики: электроника, химическая промышленность, биотехнологии, логистика, транспортное машиностроение, а также финансовый сектор.

У чиновников здесь самые высокие в мире белые зарплаты.

Экономика Сингапура считается одной из самых открытых и свободных от коррупции. В стране поддерживаются стабильные цены, а ВВП на душу населения – один из самых высоких в мире.

Ускорить экономическое развитие Сингапура помогли инвестиции в новые технологии. Первые коммерческие интернет-провайдеры были запущены здесь еще в середине 1990-х годов, а в 1998 году правительство развернуло общенациональную широкополосную сеть.

Сейчас правительство напрямую инвестирует в стартапы, давая компаниям возможности создавать новые технологии, от беспилотных автомобилей до электронных платежей.

Долларовые миллионеры составляют 3% граждан Сингапура.

Даже богачи пользуются общественным транспортом.

Половина территории Сингапура покрыта зелеными насаждениями. Планировка города велась в соответствии с идеями фен-шуй.

Власти заявляют, что хотят сделать Сингапур страной, в которой люди живут осмысленной и полноценной жизнью, без проблем, благодаря технологиям. Это уже заметно в стране, где сети датчиков и интеллектуальных устройств позволяют жить в безопасности и комфорте. Движение в сторону цифровизации Сингапур начал больше десяти лет назад. Сейчас владельцы бизнеса и жители Сингапура не видят большой проблемы в том, чтобы предоставлять все свои данные государству.

В России модно говорить о том, что необходимо перенимать опыт Сингапура. И это происходит, но, к сожалению, не в плане борьбы с коррупцией и развития экономики, а лишь в области встраивания высоких технологий в бытовую жизнь. Системы распознавания лиц, речи, отпечатков пальцев становятся все более распространенными в крупных российских городах, что приветствуется далеко не всеми, но действительно облегчает жизнь.