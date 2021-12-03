Наиболее ответственными плательщиками за электроэнергию на Кавказе стали аграрии

Энергетики назвали аграриев СКФО самыми добросовестными потребителями в округе, - сообщает пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

Сельские хозяйства Кавказа оплатили 93% потребленной за 10 месяцев электроэнергии, внеся более 517 млн рублей, и это лучший показатель платежной дисциплины среди всех групп потребителей компании-поставщика, - передает "АиФ-Ставрополье".

Наиболее добросовестными при платежах стали сельхозпредприятия Ингушетии, погасившие 103% платежных обязательств с учетом прошлогоднего долга. На уровне 98,8% - платежи аграриев Северной Осетии. Кабардино-балкарские земледельцы осилили 92,6% платежей, их дагестанские коллеги - 94%, а карачаево-черкесские хозяйства – лишь 81%, - говорится в сообщении.