Шавкат Мирзиеев совершит визит в Казахстан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 5-6 декабря совершит государственный визит в Казахстан, куда его пригласил президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РК Берик Уали на своей странице в Facebook.

"Лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составах, призванные придать новый импульс многогранным казахско-узбекским отношениям", - пояснил он.

Планируется, что по итогам переговоров будет заключен ряд двусторонних соглашений.