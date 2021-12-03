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Шавкат Мирзиеев совершит визит в Казахстан

Шавкат Мирзиеев совершит визит в Казахстан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 5-6 декабря совершит государственный визит в Казахстан, куда его пригласил президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РК Берик Уали на своей странице в Facebook.

"Лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составах, призванные придать новый импульс многогранным казахско-узбекским отношениям", - пояснил он.

Планируется, что по итогам переговоров будет заключен ряд двусторонних соглашений.

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