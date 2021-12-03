Россия и ОАЭ будут совместно развивать водородную энергетику

Главы Минэнерго России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Николай Шульгинов и Сухейль аль-Мазруи сегодня на встрече в Дубае обсудили действующие и перспективные совместные проекты по добыче углеводородов и в сфере водородной энергетики, - говорится в сообщении Минэнерго России.

"Главы энергетических ведомств подчеркнули схожесть взглядов по климатической повестке, а также необходимость конкретизации планов работы в рамках рабочей группы по сотрудничеству в сфере устойчивой энергетики и входящей в ее состав подгруппы по водороду", - говорится в сообщении, передает ТАСС.