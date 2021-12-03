Весь "Спутник Лайт" израсходовали в Узбекистане

Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", недавно завезенная в Узбекистан, уже закончилась, об этом рассказал замдиректора по эпидемиологическим вопросам Центра профилактики чумы Узбекистана, кандидат медицинских наук Дилмурод Мирзабаев.

По его словам, за две недели ревакцинацию, для которой было доступно шесть видов вакцин, прошли около 25 тыс человек. "Спутник Лайт" был настолько популярен, что все 7,5 тыс доз, завезенные в Узбекистан, уже использованы, передает Sputnik Узбекистан.

Мирзабаев добавил, что в данный момент рассматривается возможность поставки новой партии и производства препарата в республике.