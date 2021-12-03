Центр Краснодара снова погрузился в темноту

Авария на линии электропередач снова оставила без электричества жителей Центрального округа Краснодара - отключились 11 трансформаторных подстанций, - сообщает ЕДДС города в своем аккаунте в Instagram.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии по улицам Садовая, Базовская, Костылева, Чапаева, Серова, Мопра", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Причиной отключения послужило повреждение на линии, без электроэнергии остались 2,5 тыс человек, из них порядка 800 детей.