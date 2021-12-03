Фонд Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ подписали очередной меморандум в Азербайджане

Сегодня в Азербайджане между Фондом Гейдара Алиева и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) был заключен очередной меморандум о взаимопонимании.

Он подразумевает реализацию в Азербайджане различных проектов в области развития детей в раннем возрасте, инклюзивного образования, а также развития подростков и молодежи до 2025 года.

В ходе встречи с представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане Алексом Хайкенсом исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров поведал о проектах Фонда в области образования и здравоохранения, социальной и культурной сферах, а также об интеграции в общество детей с особыми образовательными потребностями. Он сообщил, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева за границей пройдут концертные выступления танцевальной группы из детей-инвалидов.

Кроме того, была отмечена важность деятельности президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по защите прав детей, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе, в социальной, медицинской и других областях.

Хайкенс обратил внимание на сотрудничество с Фондом Гейдара Алиева по реализуемому проекту "Развитие в раннем детстве (EUDI)" и на мероприятия, связанные с окружающей средой и изменениями климата, источниками зеленой энергии и возобновляемыми источниками энергии.

Стороны также обсудили проекты, которые будут реализованы совместно с Фондом в области инклюзивного образования, поддержки и реабилитации инвалидов.

Напомним, первый меморандум о взаимопонимании между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Фондом Гейдара Алиева был заключен в 2019 году.