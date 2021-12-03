Курская районная больница приняла кислородные концентраторы от терских казаков

Больница Курского района Ставрополья получила в подарок от терских казаков шесть кислородных концентраторов, - сообщает пресс-служба Минздрава края.

Оборудование, которое передал медикам атаман районного общества Николай Колесников, необходимо медучреждениям, где лечатся больные коронавирусом люди, на случай дефицита медицинского кислорода. В других городах и районах края подобные подарки больницам сделали местные предприниматели, - передает "АиФ-Ставрополье".

Оборудование может улавливать кислород из воздуха и подавать больным в концентрированном виде, спасая жизнь тяжелых пациентов, - говорится в сообщении.

Планируется, что Ставрополье сформирует резерв из 1,1 тыс кислородных концентраторов, - сообщил на недавнем брифинге министр здравоохранения Владимир Колесников, напомнили в пресс-службе ведомства.