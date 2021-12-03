Директор и сотрудник больницы задержаны за фальшивые сертификаты вакцинации в Тбилиси
Врач и директор одной из больниц Тбилиси задержаны по подозрению в выдаче поддельных сертификатов вакцинации. Об этом сообщают СМИ.
Как установило следствие, мужчины, работавшие в медицинском центре №4, за определенную сумму выдавали фальшивые сертификаты о вакцинации Pfizer-BioNTech, а также незаконно регистрировали людей на сайте Национального центра контроля заболеваний, так что они могли получить "зеленый статус" и ковид-паспорта.
Дело расследует Служба госбезопасности Грузии, устанавливается, кто именно получил поддельные сертификаты, передает Sputnik Грузия.