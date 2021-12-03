В горах Кабардино-Балкарии ждут схода лавин

Кабардино-балкарские спасатели объявили экстренное предупреждение из-за опасности схода снежных лавин в горах на высоте более 2,5 тыс м, - сообщает ГУ МЧС России по КБР.

"В ближайшие сутки существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, перекрытием автомобильных дорог, мостов и тоннелей, а также травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода лавин", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На данный момент на территории КБР зарегистрировано 132 лавиноопасных очага, основные из них - Приэльбрусье, а также поляны "Азау", "Чегет" и "Большие Нарзаны", находящиеся в верховьях долины реки Баксан, - говорится в сообщении.