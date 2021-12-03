Ставропольского предпринимателя осудили за миллионные неуплаты налогов

Ставропольский суд сегодня вынес приговор бизнесмену из Шпаковского района за уклонение от уплаты в казну 168 млн рублей налогов и 12 млн рублей недоимки, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Избежать ответственности за неуплату налогов с 2016 по 2019 год ему помогали ложные сведения в налоговой декларации и сокрытие денег, из которых нужно было платить недоимку по налогам, сборам, страховым взносам.

"Суд назначил виновному лицу наказание по совокупности преступлений в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штраф в размере 150 тыс рублей", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Также бизнесмена обязали вернуть в бюджет по гражданскому иску те самые невыплаченные им 168 млн рублей, - говорится в сообщении.