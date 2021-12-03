Более $91 тысяч украли сотрудницы "Казпочты"

Двух работниц "Казпочты" заподозрили в хищении 40 млн тенге ($91 тыс). Об этом рассказали в департаменте экономических расследований по Западно-Казахстанской области.

В ведомстве пояснили, что две сотрудницы почтового отделения частично присвоили выручку, сданную представителем ТОО для дальнейшего зачисления на счет фирмы. Таким образом они нанесли ущерб на сумму свыше 33 млн тенге ($75 тыс).

Помимо этого, подозреваемые злоупотребили доверием пенсионеров и завладели их деньгами в сумме более 7 млн тенге (почти $16 тыс), передает региональное издание "Мой город".

Ведется досудебное расследование по ст.189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

Подозреваемые - две местные жительницы - задержаны и водворены в изолятор временного содержания.