Проект "Голос" посвятят памяти Александра Градского

Телевизионный проект "Голос", в котором в качестве наставника выступал Александр Градский, будет посвящен памяти музыканта. Об этом сообщил ведущий Дмитрий Нагиев в эфире нового выпуска программы.

Он напомнил, что даже тогда, когда самочувствие Александра Градского было нестабильным, наставник не оставлял свою команду без поддержки, считал это своим долгом. "А мы в свою очередь считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни, ушел из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро, нашего учителя и друга", - цитирует Нагиева ТАСС.

Александр Градский умер 28 ноября в возрасте 72 лет. Народного артиста России похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Напомним, Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. В 1974 окончил Музыкально-педагогический институт (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных, позже обучался в Московской консерватории по классу композиции.

В 1997 году Александр Градский получил звание Заслуженного деятеля искусств России, в 1998 стал лауреатом Государственной премии России, а в 1999 году ему присвоили звание Народного артиста России. Он является автором более 200 песен.