Двух "наркозакладчиков" поймали в Нальчике

Молодых мужчин, собиравшихся распространять наркотики, взяли с поличным в Нальчике. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

На окраине города двое 20-летних мужчин, жители Прохладного и Ставропольского края, "были остановлены в момент поднятия тайниковой закладки".

На месте событий один из них добровольно выдал стражам порядка пять полимерных пакетов с порошкообразным веществом. По их словам, это был синтетический наркотик, т.н. "соль" - они собирались продавать его в Прохладном путем тайниковых закладок.

Экспертиза установила, что в пакетах было наркотическое средство "N-метилэфедрон", массой 1,76 гр.

Против подозреваемых открыто уголовное дело по п. "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).