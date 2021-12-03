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Двух "наркозакладчиков" поймали в Нальчике

Двух &quot;наркозакладчиков&quot; поймали в Нальчике

Молодых мужчин, собиравшихся распространять наркотики, взяли с поличным в Нальчике. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

На окраине города двое 20-летних мужчин, жители Прохладного и Ставропольского края, "были остановлены в момент поднятия тайниковой закладки".

На месте событий один из них добровольно выдал стражам порядка пять полимерных пакетов с порошкообразным веществом. По их словам, это был синтетический наркотик, т.н. "соль" - они собирались продавать его в Прохладном путем тайниковых закладок.

Экспертиза установила, что в пакетах было наркотическое средство "N-метилэфедрон", массой 1,76 гр.

Против подозреваемых открыто уголовное дело по п. "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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