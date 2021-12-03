Путин и Эрдоган обсудили урегулирование между Азербайджаном и Арменией

В пятницу, 3 декабря, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого поговорили о последних событиях в Закавказье, Украине, Ливии и Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Главы государств обсудили ряд региональных вопросов, в частности, процессы между Азербайджаном и Арменией.

"По просьбе Президента Турции Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи, приуроченной к годовщине подписания Заявления по Карабаху от 9 ноября 2020 года. Важно, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами" - сказано в тексте.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что во время разговора был проявлен настрой на решение практических вопросов восстановления торгово-экономических и транспортных связей.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган отметил значимость посреднической роли России. Он также высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Помимо этого, Эрдоган и Путин затронули тему двусторонних отношений РФ и Турции и оценили шаги, направленные на их развитие.