Сборную Азербайджана по футболу продолжит тренировать итальянец
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи продолжит тренировать команду. Соответствующее решение было принято накануне на заседании исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Как отмечается, 65-летний итальянский специалист останется у руля азербайджанской команды до октября 2022 года.
Напомним, в октябре следующего года сборная Азербайджана проведет заключительный матч в Лиге наций сезона 2022/2023.
В нынешнем календарном году сборная Азербайджана провела 13 матчей, одержав в них всего одну победу. Поражением закончились 10 матчей, еще в двух были зафиксированы ничьи.