МИД РФ о т.н. "плане Лаврова": Россия всегда содействовала миру на Южном Кавказе

В МИД РФ опровергли заявления спикера парламента Армении о якобы существующем "плане Лаврова", в соответствии с которым действия России якобы способствовали проигрышу Армении в Карабахской войне.

Ранее председатель Национального собрания РА Ален Симонян рассказал, что в армянском обществе обсуждается мнение о том, что именно действия России привели к проигрышу Армении. Он уточнил, что сам так не считает, однако полагает, что если бы это действительно произошло, то было бы сделано в соответствии с одним из планов, включая т. н. "план Лаврова".

В МИД РФ пояснили, что "план Лаврова" относится к "воображаемым реалиям", так что комментировать его сложно, и уточнили, что происходившие тогда события представляли собой поэтапное разрешение карабахского конфликта. В ведомстве выразили сожаление в связи с тем, что "некоторые армянские политики не только не опровергают абсурдные" и "безосновательные" домыслы, но, напротив, фактически солидаризуются с ними.

В министерстве напомнили, что было упущено множество возможностей для мирного урегулирования конфликта, и произошло это не по вине Москвы, пишет ТАСС.

В ведомстве добавили, что РФ всегда с уважением воспринимает общественное мнение в других странах, но при этом в обществе нередко распространяются предвзятые суждения, которые часто оказываются результатом политических манипуляций.

"Хотелось бы подчеркнуть, что все усилия РФ, включая содействие прекращению 44-дневной войны, подписание и реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, говорят сами за себя. Россия крайне заинтересована помочь армянам и азербайджанцам перевернуть болезненные страницы их отношений, содействовать обеспечению мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе", - обратили внимание в МИД РФ.