ЕС и Иран оценили обстановку на переговорах по СВПД

Состоялся телефонный разговор верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

В ходе беседы стороны дали высокую оценку нынешней атмосфере на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене.

Координатор венских переговоров назвал это событие важным, поскольку все переговорные делегации из Германии, Китая, России, Франции, Великобритании и особенно Иран упорно работают над достижением соглашения в Вене.

В свою очередь, глава иранского внешнеполитического ведомства поблагодарил за усилия Борреля и его коллег, назвав переговорный процесс хорошим, но в целом медленным. "Иранская делегация активно присутствует за столом переговоров с добрыми намерениями, необходимыми полномочиями и достижимыми и дальновидными инициативами", - цитирует Абдоллахияна агентство IRNA.