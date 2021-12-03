Новый штамм коронавируса "омикрон" уже выявлен в 38 странах – ВОЗ

Новый штамм коронавируса "омикрон" продолжает шествие по планете – он выявлен уже в 38 странах, но старый штамм "дельта" пока остается доминантным, - заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Основной рост заражения "омикроном" наблюдается в Африке, но вариант "дельта" в мире пока остается доминантным", - сказала Ван Керкхове, передает РИА Новости.

В то же время в ЮАР, в провинции Гаутенг, которая и стала эпицентром вспышки коронавируса, вызванного штаммом "омикрон", фиксируется беспрецедентная заболеваемость этой инфекцией, - пишет Guardian

"Омикрон" здесь превалирует над остальными штаммами, а коэффициент его распространения (индекс репродукции R, который показывает, сколько человек может заразить один больной COVID-19) ученые оценивают в 6,3.