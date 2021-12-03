Первое заседание сакребуло в Озургети вылилось в драку

Драка произошла сегодня на первом заседании сакребуло Озургети, об этом сообщают СМИ.

Конфликт произошел, когда депутаты правящей партии "Грузинская мечта" назвали членов "Единого национального движения" деструктивной силой. Постепенно словесная перепалка вылилась в рукопашную, передает Sputnik Грузия.

В здание законодательного органа вызвали полицию, правоохранители попросили оппозиционеров покинуть его, но они не сделали этого.

В итоге за неподчинение законному требованию полиции стражи порядка задержали депутата сакребуло и лидера озургетской организации "ЕНД" Дато Мжаванадзе, остальные депутаты от оппозиции продолжили выражать протест на улице.

А депутаты от "Мечты" продолжили заседание, перейдя к выборам председателя сакребуло и его заместителей.