Власти Кубани нашли применение поваленным ураганом деревьям

Власти Анапы приняли решение отдать поваленные стихией деревья малообеспеченным семьям для отопления домов, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Сотрудниками ЖКХ уже собрано более 55 кубометров дерева, оказавшегося поваленным после недавнего разгула стихии - штормового шквалистого ветра, - передает "АиФ-Юг".

Собранной древесины хватит, чтобы отопить десятки домов, и это будет рентабельным, поскольку не придется вывозить распиленные стволы и ветви на полигон, - добавили в пресс-службе горадминистрации Анапы.