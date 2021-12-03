Эксперты Азербайджана, Армении и Грузии о перспективах развития транспортной инфраструктуры Южного Кавказа

Перспективы развития, процветания и мирного сосуществования народов Южного Кавказа по-прежнему омрачены последствиями конфликтов, но это не то, чего хотят народы этого региона, пишет посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич в статье для New Eastern Europe.

Общая платформа могла бы сформировать основу для процветания и создать объединение с общими интересами. Хорошей основой для такого развития могут стать транспортные и инфраструктурные проекты. Строительство современной транспортной инфраструктуры способно создать возможности для расширения доступа к рынкам, инвестиций, туризма и предпринимательства. В результате у стран Южного Кавказа появится реальная возможность улучшить социально-экономическую ситуацию в регионе. Подобно тому, как европейские страны создали Европейское объединение угля и стали после Второй мировой войны, сегодня кажется необходимым создание на Кавказе "объединения по инфраструктуре".

Посольство Польши в Тбилиси организовало специальный семинар с участием грузинских, армянских и азербайджанских экспертов, который вылился в живое обсуждение потенциальной экономической концепции, имеющей стратегическое значение для Южного Кавказа. В презентации экс-генерального секретаря ГУАМ Валерия Чечелашвили утверждалось, что Южнокавказский регион можно назвать чемпионом по упущенным возможностям. Таким образом, трем странам Южного Кавказа необходимо создать уникальное общее пространство и условия для совместного развития, которые позволили бы им пользоваться естественными преимуществами этого региона. Интерес международного сообщества к Южному Кавказу многократно возрастет, если стабилизировать ситуацию в регионе. В этом случае серьезные предприниматели начнут инвестировать в регион миллиарды долларов. Региональному развитию также не помешают миллиарды долларов местных средств, которые в данный момент тратятся на военные нужды.

Азербайджанский политолог Али Гаджизаде обозначил проблему региональной инфраструктурной интеграции в связи с масштабами текущих конфликтов и продолжающимися разногласиями по Зангезурскому коридору. Эта часть транспортной системы региона привлекла внимание великих держав, таких как Россия и Китай.

Грузинский политолог Виктор Кипиани сконцентрировал внимание на роли Тбилиси на Южном Кавказе, особенно в том, что касается двусторонних отношений страны с Арменией и Азербайджаном. Исходя из этого, создается впечатление, что качество отношений в рамках южнокавказского треугольника предопределяется теплотой связей Грузии с Ереваном и Баку. Кажется, что эти отношения представляют собой "реальную политику" региона, и эту реальность трудно игнорировать. Такое положение дел подчеркивает роль Грузии как стержня региональной интеграции, которая может привести к формированию общего экономического пространства. В соответствии с этим, значительными будут как результаты внутренних реформ, так и степень прогресса в интеграции Грузии в цивилизованное международное сообщество.

Грузинский эксперт Вахтанг Маисая рассказал о геополитической идентичности региона и показал, как политические и военные конфликты препятствуют региональной безопасности в целом.

Армянский политолог Беньямин Погосян рассмотрел проблему открытия транспортного сообщения на Южном Кавказе после Карабахской войны 2020 года.

Эти дискуссии способны дать пищу для размышлений и, в конечном счете, поощрить инициативы среди политиков и лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность как внутри, так и за пределами региона.

Валерий Чечелашвили: Южный Кавказ после Второй Карабахской войны

Трехсторонний формат сотрудничества - Армения, Азербайджан и Грузия - имеет неисчерпаемый потенциал. Конечно, не все внешние игроки, будут рады такому развитию событий. Однако настало время поощрять повышение культуры сотрудничества и преследовать более амбициозные цели. Это приведет к формированию общего видения регионального развития как пространства, принадлежащего всем трем странам. Хотя Южный Кавказ является регионом с четко очерченными природными границами, его сложно назвать полноценным регионом. В течение почти 30 лет после провозглашения независимости государства Южного Кавказа не пользовались возможностью для создания единого пространства стабильности и безопасности. Они также не смогли обеспечить своему населению достойный уровень благосостояния и возможностей для экономического роста. Сегодня мы сталкиваемся с реальностью, отмеченной разногласиями и отчуждением.

Али Гаджизаде: Новый коридор, новый стимул

Южный Кавказ имеет все возможности для того, чтобы стать полноценным логистическим центром регионального значения. Несмотря на то, что сохраняется сопротивление открытию нового коридора, потенциальные выгоды для всех стран Южного Кавказа и за его пределами перевешивают любые затраты или предполагаемые риски. Южный Кавказ расположен на пересечении логистических маршрутов, ведущих с севера на юг и с востока на запад. И конечно же, страны региона заинтересованы в повышении своей логистической привлекательности. В связи с этим за последние десять лет в развитие логистической инфраструктуры были вложены значительные средства. В частности, в Азербайджане недавно был построен порт Алят. Для обеспечения бесперебойного функционирования Международного транспортного коридора "Север-Юг" Баку выделил Ирану льготный кредит в размере $500 млн на завершение строительства участка железной дороги Астара-Решт. Инвестиции также пошли на создание логистической инфраструктуры для обслуживания этой линии. Азербайджан взял в долгосрочную аренду иранский участок железной дороги, а также расположенную там железнодорожную станцию ​​и грузовой терминал.

Виктор Кипиани: Есть возможность укрепить связи между тремя странами.

Грузия заинтересована в развитии мирных и добрососедских отношений с другими государствами Южного Кавказа. Сейчас есть возможность укрепить связи между тремя странами. Однако для достижения умеренных успехов в краткосрочной и среднесрочной перспективе необходим реалистичный подход к развитию этих отношений. Основная цель грузинской политики на Южном Кавказе - поддержание мира и стабильности при обеспечении добрососедских отношений как с Арменией, так и с Азербайджаном. Тбилиси придерживался этого подхода и во время Второй Карабахской войны в прошлом году. Заявление Совета национальной безопасности Грузии от 3 октября 2020 года служит доказательством такой приверженности. В заявлении выражалась надежда на то, что активное военное противостояние прекратится как можно скорее.

Вахтанг Маисая: Кавказская геополитика в поисках пути к стабильности и мирному сосуществованию

Сложно переоценить геополитическое, стратегическое и историческое значение Кавказского региона. Безусловно, после окончания боевых действий в Карабахе геоэкономическая значимость региона стала еще более очевидной. Кавказ - географический регион, включающий в себя юго-запад европейской части России, а также территории Армении, Азербайджана и Грузии. Этот регион расположен между Черным и Каспийским морями на территории 440 тысяч кв км, а его население составляет около 30,6 миллиона человек. В результате на Кавказе есть свои собственные геополитические реалии, значение которых может возрасти еще больше, если говорить о новой холодной войне.

Беньямин Погосян: Взгляд Армении на открытие Южного Кавказа

По условиям соглашения, положившего конец Второй Карабахской войне 2020 года, развитие транспортных связей должно быть включено в геополитическую повестку Южного Кавказа. Согласно заявлению, Армения должна гарантировать безопасность транспортного сообщения между западными регионами Азербайджана и Нахчываном. Однако недавняя напряженность в Сюникской области, вероятно, повлияет на успех этих событий. Карабахская война 2020 года вызвала на Южном Кавказе значительные геополитические сдвиги. Азербайджан, естественно, укрепил свои позиции, а Армения погрузилась в острый политический кризис без каких-либо четких решений. Даже победа партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна на досрочных парламентских выборах в июне 2021 года не положила конец внутренней нестабильности. Россия и Турция также усилили свое влияние в регионе. Москва достигла цели по размещению миротворческого контингента в Карабахе, в то время как Анкара ясно дала понять, что играет роль ведущего регионального посредника.