В "Газпроме" усомнились, что России хватит газа на 50 лет

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков прокомментировал оценки правительства о том, что запасов газа России хватит лишь на 50 лет, свое мнение он выразил на совещании с вице-премьером РФ Юрием Борисовым по развитию рынка газомоторного топлива.

Напомним, вице-премьер Александр Новак, выступая в конце прошлого месяца на Российско-китайском бизнес-форуме, сообщил, что обеспеченность РФ запасами нефти при существующих условиях и уровнях добычи - около 30 лет, газа - 50 лет.

"Я тут на днях включил телевизор и вижу, выступает Александр Валентинович Новак. И он говорит, что в России на 30 лет осталось нефти и на 50 лет природного газа. Ну, сколько нефти, наверное, может быть и на 30 лет, а вот природного газа... Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна", - цитирует Зубкова ТАСС.

Он напомнил, что на сегодняшний день "Газпром" - лидер по запасам газа среди остальных национальных и публичных нефтегазовых игроков: на конец прошлого года разведанные запасы "Газпрома" достигают 34 трлн кубометров, то есть 16% общемирового потребления, при чем каждый год компания работает над восполнением запасов и полностью компенсирует добычу.

"Кроме того, наши месторождения, вот взять Бованенковское месторождение, это около 4 трлн кубометров метров газа на 116 лет. Вот за 11 месяцев текущего года отсюда направлено 100 млрд кубометров природного газа, впереди еще декабрь месяц", - поведал глава совета директоров "Газпрома".