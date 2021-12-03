Собянин рассказал, почему Москва живет с минимальными ограничениями в условиях пандемии

Москва продолжает жить обычной жизнью с минимальными ограничениями в условиях пандемии коронавируса COVID-19 благодаря высокой доступности медицинской помощи. Об этом заявил сегодня столичный мэр Сергей Собянин в рамках сессии "Города-2030. Прогресс человечества" на форуме "Форум России: определяя будущее" в рамках Национального дня РФ на выставке "ЭКСПО-2020".

"Мы не можем игнорировать реальность, в которой последние два года живет весь мир. Пандемия COVID-19 заставила нас пересмотреть многие ценности и привычки. Не стала исключением и Москва. Пандемия серьезно повлияла на жизнь города, тем не менее, наш город проходит испытания, адаптируется к ним... Несмотря на пандемию, Москва продолжает жить нормальной жизнью", - рассказал градоначальник.

Собянин отметил, что в настоящее время с COVID-19 в Москве борются более 36 тыс медицинских работников и специалистов. При этом он уточнил, что город сохраняет необходимое количество врачей для плановой или экстренной помощи по другим заболеваниям.

По словам мэра, Москва обходится минимальными ограничениями благодаря наличию мощной медицинской системы, массовой вакцинации и умным решениям в сфере контроля распространения вируса.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в Москве диагностировали у 1 956 583 человек. Справились с болезнью 1 783 316 жителе города, умерли - 34 483.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 264 млн, из них более 5,2 млн человек скончались. В России выявлены 9 736 037 случаев заражения.