Россия испытывает наплыв трудовых мигрантов из стран ЕАЭС

Только за нынешний год поток трудовых мигрантов в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос в три раза по сравнению с прошлым годом, - заявила сегодня в ходе видеомоста Москва - Бишкек - Минск - Ереван - Нур-Султан директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алтынай Омурбекова.

"Несмотря на то, что в 2020 году были ограничительные меры, сегодня уровень, поток трудовой миграции в Россию из стран ЕАЭС вырос. …Можно сказать, что он в три раза превзошел цифры, которые мы видели в 2020 году. И даже по сравнению с допандемийным периодом, 2019 годом, он также в два раза выше", - поведала она, передает ТАСС.

Государства - члены ЕАЭС направляют в ЕЭК данные только по количеству трудящихся без указания сферы деятельности, однако комиссия планирует увеличить число показателей статистики к 2025 году – будет введен учет по уровню заработных плат и сферам деятельности трудовых мигрантов из стран - участниц ЕАЭС, - добавила Омурбекова.