Пирожки с наркотиками: нетривиальная попытка передать заключенному запрещенные вещества провалилась в Армении

Оригинальную попытку передать наркотики заключенному пресекли в одной из тюрем Армении, об этом сообщает пресс-служба уголовно-исполнительной службы Минюста страны.

ЧП случилось накануне в уголовно-исполнительном учреждении "Армавир" в районе 17։30. Мужчина Х.М. собирался передать заключенному Х.А. посылку с пирожками. Однако в трех из них были найдены наркотики, упакованные в пленку, передает Sputnik Армения.

Общий вес запрещенных веществ составил 29,78 г, в том числе 1,46 г метамфетамина и 1,86 г марихуаны.

По факту инцидента готовятся материалы. Назначена судебно-химическая экспертиза.