Кубанский спортсмен выиграл первенство мира по армрестлингу

Спортсмен из Краснодарского края Роман Церекаев стал чемпионом мира по армрестлингу на турнире в Бухаресте (Румыния), - сообщает пресс-служба администрации региона.

Церекаев завоевал две медали в весовой категории до 60 кг - в борьбе на правой руке спортсмен завоевал золото, на левой – бронзу. С успешным выступлением его поздравил вице-губернатор Кубани Александр Власов, подчеркнув, что в крае армрестлингом занимается почти 19,5 тыс человек. Из них около 400 – профессионально, на базе семи спортшкол, - передает "АиФ-Юг".

Всего в чемпионате мира участвовали около 400 спортсменов из 43 стран, - говорится в сообщении.