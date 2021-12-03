Ушаков: дата переговоров Путина и Байдена предварительно определена

Точная дата встречи по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена предварительно определена - она может состояться уже в ближайшие дни, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции", - приводит его слова ТАСС.

Ушаков отметил, что официально день переговоров будет объявлен после окончательного согласования всех параметров с Вашингтоном. Помощник президента указал также, что идет активная подготовка к встрече.

Говоря о повестке, он пояснил, что беседа станет продолжением женевских переговоров, будут рассматриваться вопросы хода реализации достигнутых тогда договоренностей.

"Будут говорить о двусторонних делах, актуальных вопросах международной повестки, в том числе Афганистане, Иране, внутриукраинском кризисе, Ливии, может быть затронута Сирия, как пойдет разговор", - перечислил Ушаков.

Кроме того, по его словам, президенты рассмотрят "ход диалога по стратегической стабильности", реализацию идеи Москвы о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН и тему исключения дальнейшего продвижения НАТО на восток.

Не исключено, добавил помощник Путина, что главы государств коснутся и ситуации на рынке нефти, пандемии, борьбы с изменением климата и других вопросов.