Назарбаев: у Казахстана будет своя АЭС

Казахстан все же построит у себя атомную электростанцию (АЭС), - заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

"Мы будем строить атомную станцию все равно. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании тоже. Сейчас мы смотрим, где это сделать", - сказал он в показанном сегодня фильме "Qazaq. History of The Golden Man" ("Казах. История золотого человека"), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Россия готова помочь Казахстану в строительстве атомной электростанции, - заявил ранее чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.