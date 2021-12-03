В ВОЗ сообщили о риске никогда не узнать происхождение омикрон-штамма

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что представители научного сообщества никогда не смогут определить страну, из которой по всему миру начал распространяться омикрон-штамм коронавируса COVID-19. Об этом в ходе своего выступления на онлайн-форуме Reuters Next заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

"Процесс мутации вируса и возникновение новых вариантов - это явления, которые мы не можем предсказывать. Многое в этих вопросах остается неясным. Тот же омикрон-штамм мог возникнуть где угодно, в том числе в стране с недостаточно продвинутыми методами секвенирования генома", - поведала она.

При этом Сваминатан подчеркнула, что пока рано говорить о том, насколько более заразным может оказаться омикрон-штамм коронавируса в сравнении с ранее известными вариантами. "Нам нужно быть подготовленными и осторожными, но не стоит паниковать", - сказала представитель ВОЗ.

По ее словам, судя по числу выявляемых в ЮАР случаев заражения коронавирусом, ежедневно увеличивающемуся в два раза, омикрон-штамм может быстро передаваться от одного человека другому. "Есть вероятность, что омикрон-штамм станет доминирующим вариантом, вытеснив дельта-штамм", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, омикрон-штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке в ноябре. Он содержит 32 мутации, многие из которых свидетельствую о его высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 264 млн, из них более 5,2 млн человек скончались. В России выявлены 9 736 037 случаев заражения.