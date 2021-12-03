В Ставрополе подскочила цена за проезд в троллейбусе

Проезд в троллейбусах Ставрополя подорожал на рубль. Соответствующее постановление опубликовано на портале региональной тарифной комиссии.

Последний раз цену за проезд повышали в феврале 2014 года, Тогда была установлена цена в 19 рублей. Но в 2017 году ее снизили по решению администрации города до 15 рублей. Теперь поездка обойдется жителям в 16 рублей.

Напомним, что в октябре и ноябре в Ставрополе подорожал проезд на маршрутках с 25 до 28-30 рублей. Владельцы заранее сообщили местному руководству, что сделают это, обосновав повышение цены выросшими затратами.