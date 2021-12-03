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Россияне привезли коронавирус из ЮАР

Россияне привезли коронавирус из ЮАР

Коронавирус выявлен у двоих россиян, прилетевших минувшей ночью из ЮАР, штамм пока не определен.

"У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилете, в настоящее время госпитализированы. Биологический материал от пассажиров исследуется в двух научно-исследовательских лабораториях. Информация о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливается", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Граждане помещены в 14-дневный карантин, для них организовано ежедневное ПЦР-тестирование.

В субботу утром в Москве приземлится еще один самолет из ЮАР, на борту будет более 100 россиян.

Напомним, в конце ноября в ЮАР и Ботсване выявили новый штамм коронавируса, ВОЗ присвоила ему название "омикрон".

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