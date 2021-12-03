В Северной Осетии убавили число ковидных коек

Число коек для пациентов с коронавирусом в Северной Осетии постепенно сокращается, это позволяет сделать улучшение эпидемиологический ситуации.

В пресс-службе республиканского Минздрава отметили, что ситуация с коронавирусом остается сложной, но стабилизируется. Сейчас в ковидных госпиталях получают лечение 773 пациента, на прошлой неделе - 900 пациентов. "Снижается количество госпитализаций. В связи с этим было принято решение о переходе терапевтического отделения Пригородной ЦРБ на плановый режим работы по профилю", - отметили в минздраве.

В Ардонской больнице также сократился ковидный коечный фонд, теперь он составляет 1 108 коек.