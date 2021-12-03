В Британии назвали Блинкена побитым щенком

Встречу Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Стокгольме по ситуации в Украине прокомментировали обозреватели британского издания Daily Mail.

Большинство читатели считают, что страны Запада хотят снять с себя ответственность за текущую эскалацию напряженности, обвинив в этом Россию.

Так, комментатор Rory пообещал не прощать "нашим лидерам" развязывание конфликта для ликвидации России. "Практически всем давно понятно, что США ведут себя словно вышедший из-под контроля младенец в этом ужасающем конфликте вокруг Украины", - добавил он.

Пользователь Steve777 напомнил, что НАТО обвиняет Россию в перемещении войск внутри своей территории, хотя сами влезли в эту ситуацию после выборов в Украине в 2014 году.

Другие читатели раскритиковали внешний вид и поведение госсекретаря США во время встречи. По мнению обозревателя под ником Dave, Блинкен на переговорах с Лавровым выглядел как "побитый щенок".

"Блинкен, конечно, не похож на Авраама Линкольна", – заключил irish deplorable.

Пользователь carlp с иронией написал о переговорах глав ведомств. Так, он подготовил попкорн, чтобы посмотреть, как "янки пытаются запугать Путина".

Напомним, что на встрече также обсуждалось выполнение Ираном обязательств по СВПД, работу диппредставительств России и США, вопрос обеспечения долгосрочных гарантий безопасности.