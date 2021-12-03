Билеты на "Сапсан" на 1 января будут продавать со скидкой

Приобрести билеты на поезда "Сапсан" из Москвы на 1 января 2022 года можно со скидкой.

"1 января 2022 года отправиться в поездку на "Сапсане" в Санкт-Петербург можно по сниженной фиксированной цене от 2 022 рубля, а в Нижний Новгород - от 1 162 рубля. Предложение действует при покупке билетов на все поезда "Сапсан", курсирующие на направлении Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород", - сообщили в пресс-службе РЖД.

Цена билетов на 1 января не будет меняться в зависимости от спроса или даты покупки, отметили в компании.

Билеты уже появились в продаже.