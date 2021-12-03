Казахстан и Индонезия взаимно признают сертификаты о вакцинации

Власти Казахстана и Индонезии договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

"Документ предусматривает признание сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, выданных правительством Казахстана с использованием мобильного приложения Egov mobile, и сертификатов, выданных с использованием [индонезийской] платформы PeduliLindungi", - сообщает пресс-служба минздрава Казахстана.

Казахстан признает паспорта вакцинации 21 государства.