Ушла из жизни актриса Нина Ургант

В пятницу, 3 декабря, на 83-м году жизни скончалась Народная артистка РСФСР Нина Ургант. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Александринского театра.

Причина смерти на данный момент не сообщается.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929-го в городе Луга под Ленинградом. Окончила театральный институт имени А. Н. Островского (сейчас Российский государственный институт сценических искусств).

После окончания театрального института в Ленинграде Нину Ургант распредели в Ярославский академический театр имени Ф. Г. Волкова. В 1954 году она вернулась в Ленинград, где устроилась в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола (сейчас Санкт-Петербургский государственный театр "Балтийский дом"). С 1962 года стала работать в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, исполнила более 30 ролей.

На ее счету десятки запоминающихся ролей. Актриса известна широкому зрителю ролями в фильмах "Белорусский вокзал", "Волшебная сила искусства", "Красавец-мужчина". Всего в ее багаже более 40 ролей в кино. Последний раз она сыграла в кино в 2008 году в картине "Азиат".

Нина Ургант - лауреат Государственной премии СССР, лауреат театральной премии "Золотая маска" и многих государственных наград.