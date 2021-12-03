Рождественская ярмарка в Краснодаре начнет работу 18 декабря

На Главной городской площади Краснодара 18 декабря откроется рождественская ярмарка.

Она будет работать с 10.00 до 23.00 каждый день до 9 января.

На ярмарке будут продаваться сувениры, продовольственные товары, елочные украшения.

"В этом году, в связи с ограничениями, которые действуют в регионе и в краевом центре, на ярмарке не будет точек питания с посадочными местами – пищевую продукцию будут продавать навынос", – предупредили в городской администрации.

Замначальника управления торговли и бытового обслуживания населения Марина Гречкина рассказала, что все торговые точки будут празднично оформлены, на ярмарке организуют фотозоны, также откроется домик Деда Мороза для детей.