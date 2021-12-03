Житель Дагестана незаконно повышал пенсии бедным

Суд вынес приговор жителю Дагестана Закари Зияудинову, который незаконно повышал пенсии бедным, сообщает Mash Gor.

Отмечается, что Зияудинов отвечал за назначение и перерасчет пенсий в одном из филиалов ПФР. Он выезжал домой к пенсионерам для проверки подлинности информации об их стаже и заработке.

Пожалев бедных пенсионеров, работник завышал в справках стаж работы или писал, что они работали в мясокомбинате, учителями, врачами. Всего Зияудинов повысил пенсии 18 людям на 2,6 млн.

Однако схема вскрылась, его обвинили в мошенничестве и служебном подлоге. Он признал свою вину и заявил, что помогал пенсионерам безвозмездно. Зияудинова оштрафовали на 200 тыс рублей.