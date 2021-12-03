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Житель Дагестана незаконно повышал пенсии бедным

Житель Дагестана незаконно повышал пенсии бедным

Суд вынес приговор жителю Дагестана Закари Зияудинову, который незаконно повышал пенсии бедным, сообщает Mash Gor.

Отмечается, что Зияудинов отвечал за назначение и перерасчет пенсий в одном из филиалов ПФР. Он выезжал домой к пенсионерам для проверки подлинности информации об их стаже и заработке.

Пожалев бедных пенсионеров, работник завышал в справках стаж работы или писал, что они работали в мясокомбинате, учителями, врачами. Всего Зияудинов повысил пенсии 18 людям на 2,6 млн.

Однако схема вскрылась, его обвинили в мошенничестве и служебном подлоге. Он признал свою вину и заявил, что помогал пенсионерам безвозмездно. Зияудинова оштрафовали на 200 тыс рублей.

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