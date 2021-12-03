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Кадыров рассказал о дружбе с волком (ВИДЕО)

Кадыров рассказал о дружбе с волком (ВИДЕО)

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Instagram порассуждал о дружеских отношениях с волком.

Чеченский лидер призвал не верить тем, кто считает, что волка можно приручить. По его мнению, с этим зверем можно только подружиться.

"Ибо этот серый воин никогда не позволит растоптать свое достоинство, но с радостью отдаст свое горячее и преданное сердце тому, кто искренне любит его", — написал Кадыров.

Стоит отметить, что глава министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев увидел в данном ролике "истинных волков".

 
 
 
 
 
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Публикация от Visit Chechnya (@ya_pomoshnik_kra_95)

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