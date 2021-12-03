Турецкая лира с начала года обесценилась на 70%

В пятницу национальная валюта Турции в очередной раз установила антирекорд, обесценившись до 13,89 за американский доллар, следует из данных биржевых торгов, передает Bloomberg.

С начала 2021 года турецкая лира обвалилась на 70%, в январе за доллар давали 7,3 лиры. Эта девальвация стала одной из крупнейших за последние годы.

В рамках стабилизации обвала лиры и замедления инфляции Центробанк Турции в ноябре понизил одну из ключевых ставок на 1 п.п. При этом регулятор предупреждает власти, что снижение ставок негативно отразится на финансовых показателях и не решит проблемы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает активно выступать за снижение ставок.