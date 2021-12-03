Житель Сочи сорвал цепочку с шеи пенсионерки и сбежал

В Адлере задержан житель Сочи, сорвавший золотую цепочку с шеи 84-летней пенсионерки. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, после этого преступник сбежал.

Женщина сразу обратилась в полицию. Мужчину задержали и доставили в отделение. Сумма ущерба составила 10 тыс рублей.

Было установлено, что ранее молодой человек похитил из кафе музыкальную портативную колонку за 20 тыс рублей и сдал ее в ломбард.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по статьям 161 (грабеж) и 158 (кража), передает РИА Новости.