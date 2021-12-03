Земля стала причиной спора со стрельбой в Дагестане

Земельный спор в Махачкале закончился стрельбой, ранены два человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Следствием было установлено, что конфликт из-за земли произошел между двумя жителями поселка Шамхал с одной стороны и двумя мужчинами. В это время неизвестный выстрелил из травмата в своих оппонентов.

В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения, квалифицирующиеся как средний вред здоровью.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").