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В Германии выбрали главное слово 2021 года

В Германии выбрали главное слово 2021 года

Слово Wellenbrecher ("волнорез") признали в Германии главным словом уходящего года.

"Слово 2021 года - волнорез. Это слово означает все меры, которые были приняты, чтобы остановить четвертую волну пандемии коронавируса", - говорится в пресс-релизе Общества немецкого языка (GfdS).

Ограничения, вводимые для "слома" волны коронавируса называют в Германии "волнорезом", также можно назвать человека, который соблюдает такие меры.

В прошлом году словами года по версии GfdS были коронавирусная пандемия, локдаун и конспирологический нарратив.

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