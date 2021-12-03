В Германии выбрали главное слово 2021 года

Слово Wellenbrecher ("волнорез") признали в Германии главным словом уходящего года.

"Слово 2021 года - волнорез. Это слово означает все меры, которые были приняты, чтобы остановить четвертую волну пандемии коронавируса", - говорится в пресс-релизе Общества немецкого языка (GfdS).

Ограничения, вводимые для "слома" волны коронавируса называют в Германии "волнорезом", также можно назвать человека, который соблюдает такие меры.

В прошлом году словами года по версии GfdS были коронавирусная пандемия, локдаун и конспирологический нарратив.