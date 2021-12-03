В Карабахе совершена провокация против армии Азербайджана

В пятницу, 3 декабря, на военнослужащего армии Азербайджана было совершено нападение. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице министерства обороны Азербайджана в социальной сети Twitter.

"Военнослужащий АР, дежуривший на одной из позиций азербайджанской армии в Ходжавендском районе, 3 декабря около 13:00 подвергся нападению со стороны лица армянского происхождения", - сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что нападавший попытался завладеть оружием азербайджанского военнослужащего, однако тот в целях самообороны выстрелил в воздух и обезвредил провокатора.

"Об инциденте было сообщено командованию российского миротворческого контингента и российско-турецкому совместному мониторинговому центру. Ведется расследование", - поведали в Минобороны.