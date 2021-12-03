Новых соглашений о сдерживании цен на продукты в России не будет

Минпромторг не планирует заключать новых соглашений с производителями и торговыми сетями о сдерживании цен на продукты питания.

"Считаем, что сейчас достаточно эффективно сложилась работа с производителями продуктов питания, с сетями. Сети очень ответственно подходят - минимальные наценки, поэтому пока ни о каких соглашениях речи не идет", - сообщил ТАСС заместитель промышленности и торговли России Виктор Евтухов в кулуарах Национального дня РФ на выставке "ЭКСПО-2020".

Соглашения о стабилизации цен на сахар и растительное масло было подписано в декабре 2020 года, они действовали до 1 июня 2021 года (на сахар) и до 1 октября 2021 года (на подсолнечное масло).