Заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась на 50%

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в Москве снизилась более чем на 50%. Об этом сообщила сегодня на форум волонтеров #МЫВМЕСТЕ заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Практически два года мир борется с коронавирусом и живет под прессом бесконечным, гнёт которого ощущает каждый. И когда заполненность коек подходит к 100%, и когда немножко отступает, как сейчас, когда заболеваемость в Москве снизилась больше чем на 50%", - цитирует ее РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в Москве диагностировали у 1 956 583 человек. Справились с болезнью 1 783 316 жителе города, умерли - 34 483.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 264 млн, из них более 5,2 млн человек скончались. В России выявлены 9 736 037 случаев заражения.