Чем запомнилась эта неделя (27 ноября - 3 декабря 2021 года)

Всю эту неделю СМИ пестрели заголовками о новой коалиции в Германии. Будет ли он против "Северного потока-2" или не будет. Что будет с мигрантами. При этом привлекла внимание новость о желании нового правительства упростить въезд в Германию россиянам моложе 25 лет. Чем это грозит России, мы уже писали подробно в другом материале. А пока остается дождаться окончательного формирования кабмина ФРГ, где ключевые посты министра экономики и главы МИД могут занять антироссийски настроенные "зеленые".

Также в течение недели обсуждалось соглашение о своповых поставках туркменского газа в Азербайджан через Иран. Документ был подписан на фоне нормализации отношений между Ираном и Азербайджаном, что крайне важно с учетом нараставших в начале осени трений между ними из-за военных учений Тегерана и запрета на транзит иранских грузовиков в зону ответственности российских миротворцев в Азербайджане.

Турецкая лира падает давно, но тема не уходит с повестки. Газета Financial Times обвинил в обвале лиры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. "Падение стоимости лиры - примерно на одну пятую за последние две недели - не было вызвано проблемами в фундаментальных экономических показателях страны, как это было в прошлом. Вместо этого проблемы с валютой почти полностью отражают все более неустойчивый процесс принятия решений одним человеком и влияние, которое он оказывает на предположительно независимый центральный банк Турции: президента Реджепа Тайипа Эрдогана", - говорилось в статье.

На такие обвинения Эрдоган ответил намеком на то, что внешние силы всегда пытались сместить независимых политиков: "От Мендереса до Озала и Эрбакана, - все те, кто хотели вернуть страну (к независимости), подвергались незаконным и аморальным нападениям". Пока дискуссии и обвинения не прекращаются, турецкий президент сменил министра финансов. Вместо Лютфи Эльвана он назначил своего заместителя Нуреддина Небати.

Интересным нам также показалось предложение Эрдогана стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. В Киеве предложение одобрили, но в Кремле заявили, что Москва не является стороной внутреннего украинского конфликта. Попытка Турции создать тандем с Россией на Украине, вдобавок к Сирии, Ливии и Карабаху, не находит понимания в Москве.

Тем временем в Вене 29 ноября возобновились переговоры о возвращении США и Ирана в ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Несмотря на позитивную новость, некоторые американские официальные лица "глубоко обеспокоены тем, что Иран зайдет слишком далеко в своих нынешних ядерных разработках, в результате чего будет слишком поздно вернуться" к СВПД. Но Белый дом и Джо Байден рассчитывают, что новый президент Ирана Эбрахим Раиси согласится на новую сделку, которая отличается от старой.

На протяжении этой недели продолжалось обострение отношений России и НАТО. Глава МИД Великобритании Лиза Трасс провокационно прокатилась на танке на эстонско-российской границе. Ближе к концу недели, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина о том, что нужны письменные гарантии о нерасширении НАТО, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что у России не может быть сфер влияния.

Нагнетал напряженность и госсекретарь США Энтони Блинкен, предупреждая о планах России предпринять "серьезные агрессивные шаги" против Украины. Охладить западную риторику попыталась добавить глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт, сказавшая в беседе с газетой VG, что новое правительство страны выступает за ограничение передвижения союзников по НАТО около российских границ.

Неделя завершилась любопытным опросом мнения американцев на предмет того, кто друг, а кто враг США. В списке противников, что в опросе британской газеты The Economist, так и в опросе американского центра Beacon Research, Россия находится не первых рядах. В первом опросе Россия – на пятом месте, а во втором – Москву соперником посчитали лишь 14% респондентов. В лидерах – КНДР, Китай, Иран и Афганистан.